Эрлинг Холанд поделился совместным снимком с Йоханнесом Клебо

Дата публикации: 31-03-2026 12:53

Известный норвежский футболист и нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд недавно опубликовал совместное фото с 11-кратным олимпийским чемпионом по лыжным гонкам Йоханнесом Клебо. В своей публикации в социальных сетях спортсмен добавил шуточную подпись.

«На двоих у нас 11 олимпийских золотых медалей!» - написал Холанд, подчёркивая впечатляющие достижения обоих атлетов.

Йоханнес Клебо и Эрлинг Холанд

Ранее Клебо рассказал о своих планах продолжать спортивную карьеру до зимних Олимпийских игр 2034 года, которые будут проходить в Солт-Лейк-Сити, США. На последних Олимпийских играх 2026 года, проходивших в Италии, он одержал победу на шести гонках, что сделало его первым лыжником в истории, выигравшим все старты в рамках одного олимпийского турнира.

Эрлинг Холанд, известный своей результативностью и физической мощью в футболе, и Йоханнес Клебо, признанный одним из лучших лыжников современности, продемонстрировали, что спорт и успех объединяют представителей самых разных дисциплин. Их фото стало символом настоящего спортивного братства и вдохновило многих поклонников на достижение высоких целей.