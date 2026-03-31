Никки Батт призывает "Манчестер Юнайтед" приобрести Виктора Осимхена

Дата публикации: 31-03-2026 12:55

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Никки Батт выразил мнение, что Виктор Осимхен, который сейчас выступает за "Галатасарай", является наилучшим кандидатом для перехода в английский клуб. Он настоятельно призвал нигерийского форварда рассмотреть возможность присоединения к манкунианцам в предстоящем трансферном окне.

По словам Батта, главными качествами, которые делают Осимхена идеальным выбором, являются его скорость, мощь и способность результативно завершать атаки. Ветеран уверен, что клубу не стоит терять время на переговоры с недоступными или слишком дорогими футболистами. «Я приглашаю его в Манчестер Юнайтед. Осимхен – правильный вариант. Он сильный, быстрый, отлично реагирует на вскрытие защитных линий и обладает превосходной игрой в воздухе», – приводит слова Батта спортивное издание.

Кроме того, Никки отметил, что переход из турецкой Суперлиги может оказаться финансово более целесообразным для клуба. Он подчеркнул, что селекционерам важно учитывать не только уровень мастерства футболиста, но и адекватность его трансферной стоимости. В нынешнем сезоне Виктор Осимхен показывает впечатляющие результаты в составе "Галатасарая": в 29 матчах форвард забил 19 голов и оформил семь ассистов, демонстрируя стабильную и высокоэффективную игру.