Украина – Албания. Прогноз на товарищеский матч 31 марта

Дата публикации: 31-03-2026 12:57

31 марта в 21:45 по киевскому времени на арене «Сьюдад де Валенсия» национальная сборная Украины проведет заключительный матч нынешнего международного окна, сыграв товарищескую встречу против сборной Албании. Оба коллектива только что покинули гонку за путевками на чемпионат мира-2026, и теперь им остается лишь попытаться реабилитироваться хотя бы в спарринге.

Украина

История вновь повторилась, и сборная Украины в очередной раз осталась вне элитного международного футбольного турнира. Уже шестой раз подряд украинцы не смогли пробиться на чемпионат мира, уступив в стыковых поединках. К сожалению, это своеобразный антирекорд среди европейских сборных, что лишь усиливает горечь нынешнего провала.

В этот раз команда Сергея Реброва уступила в полуфинале квалификационного плей-офф еще одной «сине-желтой» сборной — шведам. Разумеется, после таких поражений хочется найти хотя бы какие-то объективные оправдания: непонятные судейские решения, ошибки VAR или роковые автоголы. Но на этот раз об этом речи не шло. Не было ни фатальных ошибок арбитра, ни случайных нелепых пенальти, ни невезения. Причины неудачи лежат в плоскости самой игры и настроя команды.

Конечно, определенные кадровые проблемы сказались: травмы, дисквалификации ключевых исполнителей, выпавших из состава в самый ответственный момент. Но и шведы подошли к матчу, имея свои минусы, так что стартовые условия были довольно равными. Всё решала готовность, решительность и умение проявить характер на поле.

В поединке против Швеции шведы продемонстрировали максимальную самоотдачу, собранность и волю к победе, за что были вознаграждены итоговой победой — 3:1. Украинские же футболисты, по мнению большинства экспертов, выглядели очень блекло: не хватило ни страсти, ни смелости, ни креативности в атаке. Результат закономерен, и после такого матча возникают вопросы не только к самим игрокам, но и к тренерскому штабу.

Наставник команды Сергей Ребров, для которого матч против Швеции заранее называли матчем всей его тренерской карьеры, откровенно не справился ни с тактикой, ни с мотивацией. Давление оказалось слишком большим, а ответов от тренерской бригады не последовало. Ребров проиграл своему шведскому коллеге Поттеру и, кажется, не сумел зажечь в команде хотя бы малейший огонь борьбы.

Поражение не только сильно ударило по репутации Реброва, но и поставило под сомнение его дальнейшее пребывание на посту главного тренера. Контракт с УАФ действует еще два месяца, но после проигрыша председатель Федерации Андрей Шевченко отметил, что сборная Украины не выполнила поставленную задачу. Нетрудно предположить, что матч против Албании может стать для Реброва прощальным у руля национальной команды.

С точки зрения спортивной целесообразности матч с Албанией кажется лишним для обеих сторон, ведь обе дружины находятся в состоянии тяжелого психологического давления и неудач. Тем не менее, встреча была запланирована задолго до исхода плей-офф, чтобы дать игрокам дополнительную игровую практику и возможность хотя бы частично восстановить веру в собственные силы.

Албания

Сборная Албании попала в полуфинал плей-офф ЧМ-2026, став второй в сложной группе K, где первое место заняла Англия. Албанцам удалось опередить такие команды, как Андорра, Латвия и, что особенно важно, добиться преимущества над принципиальным соперником — Сербией. Это большой успех для «красно-черных».

В стыковом матче с Польшей команда Сильвиньо не выглядела аутсайдером. Первый тайм албанцы завершили с минимальным преимуществом — 1:0, но после перерыва поляки усилили натиск, и опытные лидеры, такие как Роберт Левандовски и Петр Зелинськи, склонили чашу весов в свою пользу. Итог — поражение Албании 1:2 и вылет из борьбы за участие в чемпионате мира. Теперь балканцы, как и Украина, могут только поиграть друг с другом в статусе неудачников отбора.

Наставник албанской сборной Сильвиньо также находится на грани ухода со своего поста — его соглашение заканчивается этим летом. В стране звучат призывы к смене тренера, однако сам бразилец отметил, что не держится за своё место и готов понять решение руководства федерации. В любом случае, судьба Сильвиньо определится после переговоров в начале лета, когда руководство подведет итоги его работы с национальной командой.

История противостояний

Украина и Албания хорошо знакомы друг другу по предыдущим встречам — за всю историю национальные сборные провели между собой восемь матчей. Баланс встреч явно в пользу украинских футболистов: шесть раз сильнее оказывались «сине-желтые», албанцы выиграли лишь однажды, еще одна встреча завершилась мировым результатом. Разница мячей также внушительная — 16:7 в пользу Украины. Примечательно, что последний раз коллективы встречались совсем недавно в рамках Лиги Наций, где обменялись выездными победами 2:1.

Прогноз и ожидания

Обе команды находятся в схожем психологическом положении — разочарование и эмоциональная усталость после неудачных выступлений в плей-офф. Нельзя исключать, что тренерские штабы обеих сборных используют эту встречу для ротации и дадут шанс тем футболистам, которые раньше играли не так часто. Главная мотивация — сохранить свое лицо и постараться не усугубить ситуацию второй подряд неудачей.

Ожидать зрелищной и насыщенной атакующей игры сложно, учитывая психологическую опустошенность обеих команд. Скорее всего, поединок выйдет закрытым и внимательным с обеих сторон. Судя по всему, шансы примерно равны, и логичным итогом может стать ничейный исход — 1:1.

Ориентировочные составы:

Украина: Ризнык, Конопля, Забарный, Сваток, Миколенко, Малиновский, Шапаренко, Гуцуляк, Цыганков, Судаков, Пономаренко

Албания: Стракоша, Хисай, Исмаили, Джимсити, Митай, Мучи, Аслани, Байрами, Шеху, Пилиос, Узуни.