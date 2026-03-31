Журналист Барросо: «ПСЖ» ни при каких условиях не отпустит Сафонова»

Дата публикации: 31-03-2026 13:05

 

Журналист из Lequipe Жозе Барросо поделился своим мнением о выступлениях российского вратаря Матвея Сафонова в футбольном клубе французской Лиги 1 «Пари Сен-Жермен».

«Сафонов безоговорочный номер один в «ПСЖ». Трудно представить, что клуб отпустит его летом. Даже если поступит выгодное предложение от одного из ведущих европейских клубов, они не продадут Матвея ни за какие деньги», - приводит слова Барросо издание Sport24.

Следует отметить, что рыночная стоимость российского голкипера на данный момент оценивается примерно в 22 миллиона евро, что отражает его высокую квалификацию и востребованность на международной арене.

В текущем сезоне Сафонов провел за парижскую команду 16 матчей, в которых пропустил 17 голов, а также сохранил ворота неприкосновенными в 7 встречах, что свидетельствует о его стабильной и надёжной игре под рамой ворот.

Его выступления вызывают доверие болельщиков и руководство клуба, которые рассматривают российского вратаря как ключевого игрока своего состава и одного из лидеров команды на будущее.

Рекомендуем

