Украина одержала победу над Албанией в товарищеском матче

Дата публикации: 01-04-2026 00:49

Завершился товарищеский матч между национальными сборными Украины и Албании. Встреча проходила на стадионе "Эстадио Сьюдад де Валенсия" в испанском городе Валенсия. Украинская команда смогла одержать победу с минимальным счётом – 1:0.

Единственный гол был забит уже на 46-й минуте встречи. Передачу сделал защитник Богдан Михайличенко, а забил результативный удар полузащитник Алексей Гуцуляк.

Ранее обе команды потерпели поражения в полуфинальных матчах европейской квалификации на чемпионат мира 2026 года, который будет проходить в США, Канаде и Мексике. В четверг, 26 марта, сборная Албании проиграла в стыковом поединке команде Польши со счётом 1:2. В тот же день украинская сборная уступила Швеции с результатом 1:3.

Несмотря на неудачи в официальных соревнованиях, эта товарищеская встреча стала важной для обеих команд в плане подготовки и проверки игровых тактик. Победа Украины над соперником из Албании добавила уверенности и дала возможность тренерам оценить текущую форму игроков перед следующими матчами.

Товарищеские встречи служат отличным поводом для экспериментов с составом и стратегией, что особенно ценно для национальных сборных, стремящихся улучшить свои позиции на международной арене. Таким образом, контрольный матч между Украиной и Албанией показал боевой дух и потенциал обеих команд, которые продолжат подготовку к будущим турнирам и квалификациям.