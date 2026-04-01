Англия проиграла Японии в товарищеском матче

Дата публикации: 01-04-2026 00:50

Завершился товарищеский матч между сборными Англии и Японии, в котором с минимальным счётом 1:0 победу одержала команда Японии. Игра прошла на легендарном стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Главным арбитром встречи был шотландец Ник Уолш.

Единственный гол в матче на 23-й минуте забил Каору Митома, что и определило итог встречи.

Говоря о дальнейших планах, на чемпионате мира 2026 года сборная Англии будет выступать в группе L, где её соперниками станут команды Хорватии, Ганы и Панамы. В то же время сборная Японии на групповом этапе сыграет с Нидерландами, Тунисом и ещё одним участником, название которого будет объявлено позднее.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт летом на территории сразу трёх стран — США, Канады и Мексики. Напомним, что на данный момент нынешним обладателем титула чемпиона мира является сборная Аргентины.