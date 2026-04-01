Швеция обыграла Польшу и вышла на чемпионат мира 2026 года

Дата публикации: 01-04-2026 00:51

Завершился решающий матч плей-офф Пути В, который определял последнего участника чемпионата мира 2026 года. Встреча между сборными Швеции и Польши состоялась на стадионе «Строберри Арена» в Стокгольме. В результате напряжённой борьбы шведская команда добыла победу со счётом 3:2, что обеспечило ей путёвку на мировое первенство.

В начале встречи на 17-й минуте ворота поляков открыл вингер хозяев Энтони Эланга. Однако на 33-й минуте полузащитник польской сборной Никола Залевски сумел восстановить равновесие, сделав счёт 1:1. За несколько мгновений до перерыва, на 44-й минуте, защитник шведов Густаф Лагербильке вывел свою команду вперёд — 2:1. Во втором тайме, на 55-й минуте, нападающий поляков Кароль Свидерски вновь сравнял счёт. Судьба матча была решена на 88-й минуте, когда форвард Виктор Дьёкереш забил выигрышный гол, принёсший Швеции долгожданную победу.

Перед этим, в полуфинале плей-офф, Швеция уверенно обыграла сборную Украины с результатом 3:1, тогда как Польша одержала победу над Албанией — 2:1.

Напомним, что действующим чемпионом мира остаётся сборная Аргентины. В финале чемпионата мира 2022 года аргентинцы сразились с Францией. Основное и дополнительное время завершились со счётом 3:3, но в серии пенальти фортуна была на стороне Аргентины — 4:2, что принесло им второй подряд титул чемпионов мира.