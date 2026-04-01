Сборная России сыграла матч с Мали вничью

Дата публикации: 01-04-2026 00:52

Завершился товарищеский матч между сборными России и Мали, который прошёл на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Главным арбитром встречи выступил Рустам Лутфуллин из Узбекистана. Игра завершилась без голов — счёт 0:0.

Особенно запомнился момент на 28-й минуте, когда полузащитник сборной России Иван Обляков не реализовал пенальти, упустив шанс открыть счёт в матче.

Отметим, что ранее, 27 марта, российская команда провела встречу с национальной сборной Никарагуа. Тогда под руководством главного тренера Валерия Карпина россияне одержали уверенную победу со счётом 3:1. Этот матч состоялся на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре.

По последнему рейтингу Международной федерации футбола (ФИФА), сборная России занимает 36-е место, тогда как команда Мали располагается на 52-м месте.

Таким образом, несмотря на равный счёт и отсутствие забитых мячей в сегодняшнем матче, обе команды продолжают готовиться к основным соревнованиям, и впереди у них ещё много возможностей проявить себя на международной арене.