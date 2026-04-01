Сборная Турции квалифицировалась на чемпионат мира 2026, обыграв команду Косова

Дата публикации: 01-04-2026 00:53

31 марта состоялся решающий матч плей-офф Пути С за право выступить на чемпионате мира 2026 года. В поединке встретились сборные Косова и Турции, которые сражались на стадионе "Фадиль Вокри" в Приштине. В конечном итоге победу праздновали турецкие футболисты, одержавшие победу со счётом 1-0. Благодаря этой победе команда Турции официально получила путёвку на ЧМ-2026.

Единственный мяч в матче был забит на 53-й минуте: нападающий Керем Актюркоглу реализовал передачу Оркуна Кёкчю, что и стало решающим моментом встречи.

Ранее на стадии полуфинала плей-офф сборная Косова смогла обыграть команду Словакии со счётом 4-3, тогда как турецкая сборная уверенно победила Румынию с минимальным счётом 1-0.

Чемпионат мира 2026 года пройдет летом и будет уникальным по масштабу – матчи состоятся на территории сразу трёх стран: США, Канады и Мексики. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая завоевала титул на последнем турнире.

Выход Турции на чемпионат означает возвращение сильной футбольной нации на мировой уровень, что обещает интересные и напряжённые встречи на грядущем турнире. Турецкая команда демонстрирует стабильный прогресс и готова бороться с лучшими сборными мира.