Товарищеская встреча между Нидерландами и Эквадором завершилась вничью

Дата публикации: 01-04-2026 00:53

Товарищеский матч между сборными Нидерландов и Эквадора завершился со счётом 1:1. Игра прошла на стадионе «Филипс» в Эйндховене, главным арбитром встречи выступил немецкий судья Саша Штегеманн.

На третей минуте матч приобрёл неожиданный поворот, когда Вильям Пачо забил автогол, подарив голевое преимущество команде Нидерландов. Однако уже на 12-й минуте у гостей произошёл неприятный момент — Дензел Думфрис получил красную карточку, что значительно осложнило положение европейской команды. Несмотря этим, на 24-й минуте Эннер Валенсия реализовал пенальти и сравнял счёт, оставив болельщиков в напряжении.

В преддверии чемпионата мира 2026 года, который состоится летом на территории трёх стран — США, Канады и Мексики, сборная Нидерландов оказалась в группе F, где им предстоят матчи с Японией, Тунисом и ещё одной командой, которая будет определена позднее. Тем временем сборная Эквадора сыграет в группе с Германией, Кюрасао и Кот-д’Ивуаром.

На данный момент действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая будет защищать свой титул в предстоящем турнире. Этот товарищеский матч стал хорошей проверкой для обеих команд и позволил тренерам оценить состояние игроков перед важными поединками мирового первенства.