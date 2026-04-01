Испанская команда не смогла одолеть Египет на своём поле

Дата публикации: 01-04-2026 00:54

На стадионе «Корнелья-Эль Прат» в Барселоне состоялся товарищеский матч между сборными Испании и Египта. Главным арбитром встречи был назначен Георги Кабаков из Болгарии. Игра завершилась без голов — 0:0.

В матче не принимал участия лучший бомбардир в истории египетской национальной команды Мохамед Салах, что, возможно, повлияло на результат.

Обе сборные готовятся к участию в предстоящем чемпионате мира, который пройдет на территории США, Канады и Мексики. Испания будет соревноваться в группе с командами Кабо-Верде, Саудовской Аравии и Уругвая. В свою очередь, Египет попадёт в квартет с Бельгией, Ираном и Новой Зеландией, где предстоит провести свои групповые встречи.

Товарищеские матчи, подобные этому, позволяют командам отработать тактические схемы и подготовиться к важным встречам мирового первенства, анализируя как собственные сильные стороны, так и возможные слабости соперников.