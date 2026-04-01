Сборная Чехии квалифицировалась на чемпионат мира, одолев команду Дании

Дата публикации: 01-04-2026 00:56

Завершился решающий стыковой матч Пути В за выход на чемпионат мира 2026 года, в котором встретились сборные Чехии и Дании. Основное время закончилось со счётом 2:2, а в серии пенальти сильнее оказалась чешская команда — 3:1. Матч прошёл на стадионе «ЭПЕТ Арена» в Праге, а главным судьёй был Маурицио Мариани из Рима, Италия.

Открытие счёта произошло уже на третьей минуте: Павел Шульц порадовал болельщиков хозяев, забив первый гол. В ответ на 72-й минуте Йоаким Андерсен сравнял счёт для Дании. Основное время завершилось ничьей, и матч перешёл в дополнительное время. На 100-й минуте Ладислав Крейчи вывел Чехию вперёд, но через двенадцать минут — на 112-й — Каспер Хёг восстановил равновесие. В итоге победу в серии пенальти праздновали футболисты чешской сборной.

На пути к финальному матчу Чехия одержала победу над Ирландией по пенальти после ничьей 2:2 в основное время (4:3). В свою очередь Дания уверенно обыграла Северную Македонию со счётом 4:0.

Чемпионат мира 2026 года будет проходить летом сразу в трёх странах — США, Канаде и Мексике. Действующим чемпионом мира остаётся сборная Аргентины, которая в финале турнира 2022 года встретилась с Францией. Основное время того матча завершилось на высоком уровне — 3:3, но в серии пенальти сильнее были аргентинцы, победившие 4:2.