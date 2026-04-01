Сборная Италии проиграла Боснии и Герцеговине в серии пенальти и не прошла на ЧМ-2026

Дата публикации: 01-04-2026 00:57

Завершился финальный стыковой матч Пути А за путевку на чемпионат мира 2026 года, в котором встретились сборные Боснии и Герцеговины и Италии. Основное время закончилось ничейным счётом 1:1, а победитель был определён в серии пенальти — с преимуществом боснийцев 4:1. Матч прошёл на стадионе «Билино Поле» в Зенице. Главным арбитром встречи выступил Клеман Тюрпен из Франции, город Уллен.

На 15-й минуте счёт открыл Мойзе Кин, который вывел итальянскую команду вперёд. Однако уже на 42-й минуте игрок гостей Алессандро Бастони получил красную карточку, оставив Италию в меньшинстве. На 79-й минуте Харис Табакович забил ответный мяч за боснийцев, сравняв счёт. В основное время победитель так и не был выявлен, и игра перешла в дополнительное время, а затем в серию пенальти, где сильнее показались боснийцы.

До этого полуфинального этапа сборная Боснии и Герцеговины обыграла Уэльс — основное время завершилось со счётом 1:1, а в серии пенальти победа досталась боснийцам со счётом 4:2. Итальянцы в полуфинале уверенно одолели Северную Ирландию со счётом 2:0.

Напомним, что действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале чемпионата мира 2022 года аргентинская команда встретилась с Францией. Основное время завершилось результативной ничьей 3:3, а в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы со счётом 4:2. Этот успех подтвердил их статус лучших в мировом футболе на ближайший цикл.