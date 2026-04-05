Шахтер без шансов для Руха: уверенная победа и погоня за лидерством

Дата публикации: 05-04-2026 23:08

Донецкий «Шахтер» подошел к матчу против «Руха» после еврокубковых баталий. Ради лучшей подготовки к противостоянию с польским «Лехом» в Лиге конференций «горняки» даже пропускали предыдущий тур чемпионата. Несмотря на поражение в одном из матчей еврокубка, команда Арды Турана все же сумела пройти дальше по сумме двух встреч и пробиться в четвертьфинал.

У «Руха» ситуация совершенно противоположная. Львовский клуб переживает серьезный кризис формы — после зимнего перерыва команда проиграла все пять матчей чемпионата и продолжает находиться в сложном положении.

Матч начался с ожидаемого давления со стороны «Шахтера». Донецкая команда полностью контролировала ход игры и регулярно создавала опасные моменты у ворот соперника. Однако открыть счет удалось лишь однажды до перерыва. После точной подачи Бондаренко с правого фланга Эгиналдо выиграл борьбу на дальней штанге и головой отправил мяч в сетку — 1:0.

Во втором тайме Арда Туран решил усилить игру, выпустив на поле капитана команды Николая Матвиенко, который недавно восстановился после травмы. Уже вскоре после выхода он попытался обострить атаку передачей на Проспера Оба, однако новичок команды получил повреждение в борьбе и был вынужден покинуть поле. Несмотря на это, на своем отрезке он успел проявить активность на правом фланге.

После перерыва рисунок игры практически не изменился. «Рух» так и не смог создать реальные угрозы воротам «Шахтера», тогда как донецкая команда продолжала методично искать свои шансы впереди. Вскоре преимущество было увеличено: после комбинации с участием Изаки и Траоре мяч оказался у Эгиналдо, который оформил дубль точным ударом в ближний угол.

В концовке встречи «горняки» окончательно сняли все вопросы о победителе. Лукас прострелил с правого фланга, а Мейреллиш со второй попытки сумел переправить мяч в ворота, сделав счет разгромным — 3:0.

Уже в компенсированное время «Шахтер» мог довести счет до еще более крупного, однако Педринью не реализовал пенальти — голкипер «Руха» угадал направление удара и спас свою команду.

Благодаря этой победе донецкий клуб сравнялся по очкам с ЛНЗ на вершине турнирной таблицы, при этом у «Шахтера» остается матч в запасе, что дает команде хорошие шансы единолично возглавить чемпионскую гонку.