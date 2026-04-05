Дерби с драматичной развязкой: Спартак вырвал победу у Локомотива

Дата публикации: 05-04-2026 23:10

В Москве завершился центральный матч 23-го тура Российской Премьер-лиги, в котором «Спартак» на своем поле принимал «Локомотив». Встреча на «Лукойл Арене», которую обслуживала бригада арбитров во главе с Иналом Танашевым, завершилась волевой победой хозяев со счетом 2:1.

Счет в игре открыли гости. На 23-й минуте защитник «Локомотива» Сесар Монтес оказался самым расторопным в штрафной площади и вывел свою команду вперед. После пропущенного мяча «Спартак» стал действовать активнее, однако долгое время не мог найти ключи к обороне соперника.

Переломный момент произошел во втором тайме. На 66-й минуте красно-белые получили право на пенальти, который уверенно реализовал Эсекьель Барко, восстановив равновесие. А уже через несколько минут ситуация для гостей усложнилась — защитник «Локомотива» Евгений Морозов получил вторую желтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве.

Численное преимущество «Спартак» сумел реализовать в концовке встречи. На 83-й минуте Пабло Солари воспользовался моментом у ворот соперника и забил победный мяч, установив итоговый счет матча — 2:1.

После этого тура «Локомотив» с 44 очками продолжает занимать третье место в таблице чемпионата, тогда как «Спартак» набрал 41 балл и поднялся на шестую позицию, сократив отставание от конкурентов.

В следующем туре «Спартак» сыграет на выезде против «Ростова» 12 апреля, а «Локомотив» в тот же день примет на своем поле махачкалинское «Динамо».