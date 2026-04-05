Безумная развязка в Лондоне: Лидс выбил Вест Хэм по пенальти после камбэка на последних минутах

Дата публикации: 05-04-2026 23:11

В четвертьфинале Кубка Англии «Вест Хэм» на своем стадионе принимал «Лидс Юнайтед». Матч получился невероятно драматичным: гости уверенно вели по ходу встречи, хозяева совершили камбэк в компенсированное время, но в серии пенальти сильнее оказались именно футболисты «Лидса» — 4:2.

Первый тайм прошел в достаточно равной борьбе, однако именно гости сумели открыть счет. На 26-й минуте полузащитник Ао Танака удачно завершил атаку своей команды и вывел «Лидс» вперед.

Во втором тайме «павлины» укрепили свое преимущество. На 75-й минуте Доминик Калверт-Льюин уверенно реализовал пенальти, сделав счет 2:0 и поставив «Вест Хэм» в крайне сложное положение.

Когда казалось, что исход матча уже решен, лондонцы устроили настоящий штурм. На третьей компенсированной минуте Матеуш Фернандеш сократил отставание, подарив своей команде надежду. А уже спустя три минуты защитник Аксель Дисаси после стандарта сравнял счет — 2:2, переведя игру в дополнительное время.

В овертайме команды действовали осторожно и не смогли отличиться, поэтому судьба путевки в полуфинал решалась в серии пенальти. Там более хладнокровными оказались игроки «Лидса», которые реализовали четыре удара против двух точных попыток «Вест Хэма».

Таким образом, именно «Лидс Юнайтед» пробился в полуфинал Кубка Англии, тогда как «Вест Хэм» завершил свое выступление в турнире.