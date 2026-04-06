Головин принес победу: Монако обыграл Марсель в битве конкурентов

Дата публикации: 06-04-2026 00:31

В матче 28-го тура французской Лиги 1 «Монако» на своем поле одержал важную победу над «Марселем» со счетом 2:1. Встреча прошла на стадионе «Луи II», а обслуживал игру известный французский арбитр Клеман Тюрпен.

Первый тайм прошел в напряженной борьбе с небольшим количеством опасных моментов. Команды действовали осторожно, понимая важность результата в борьбе за высокие места в таблице.

Счет был открыт лишь во втором тайме. На 59-й минуте российский полузащитник Александр Головин оказался в нужном месте и точным ударом вывел «Монако» вперед. Этот гол стал важным импульсом для хозяев, которые начали действовать увереннее.

На 74-й минуте монегаски развили свой успех. Фоларин Балогун удачно завершил атаку команды и удвоил преимущество, сделав положение «Марселя» очень непростым.

Гости не сдались и сумели вернуть интригу в концовке встречи. На 86-й минуте Амин Гуири сократил отставание, однако на большее «Марселя» уже не хватило. Матч завершился победой хозяев со счетом 2:1.

После 28 туров обе команды имеют по 49 очков. «Марсель» занимает четвертое место благодаря дополнительным показателям, а «Монако» идет следом на пятой позиции, продолжая борьбу за еврокубковые места.

В следующем туре «Монако» сыграет на выезде против «Парижа» 10 апреля, а «Марсель» в тот же день проведет домашний матч против «Метца».