Интер уничтожил Рому: пять голов и уверенное лидерство в Серии А

Дата публикации: 06-04-2026 00:33

Миланский «Интер» одержал яркую победу над «Ромой» в матче 31-го тура чемпионата Италии. Поединок на стадионе «Джузеппе Меацца» завершился результативной победой хозяев со счетом 5:2.

«Нерадзурри» очень быстро обозначили свои намерения. Уже на 2-й минуте Лаутаро Мартинес воспользовался ошибкой обороны гостей и открыл счет, задав тон всей игре. «Рома» сумела восстановить равновесие ближе к концу первого тайма — на 40-й минуте Джанлука Манчини точно пробил и сравнял счет.

Однако на перерыв команды ушли при преимуществе хозяев. В компенсированное время первого тайма Хакан Чалханоглу вновь вывел «Интер» вперед, удачно завершив атаку своей команды.

Во втором тайме миланцы окончательно захватили инициативу. На 52-й минуте Лаутаро Мартинес оформил дубль, а уже через три минуты Маркус Тюрам увеличил преимущество до крупного. На этом «Интер» не остановился — на 63-й минуте Николо Барелла довел счет до 5:1.

«Рома» сумела лишь немного сократить разрыв. На 70-й минуте Лоренцо Пеллегрини забил второй мяч римлян, однако на итоговый результат это уже не повлияло.

После этой победы «Интер» продолжает уверенно лидировать в Серии А, набрав 72 очка после 31 матча. «Рома» с 54 баллами занимает шестое место и продолжает борьбу за еврокубковые позиции.

В следующем туре миланский клуб сыграет против «Комо» 12 апреля, а «Рома» двумя днями ранее встретится с «Пизой».