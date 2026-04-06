Бернарду Силва покинет Манчестер Сити после сезона

Дата публикации: 06-04-2026 09:54

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва покинет клуб по окончании текущего сезона. Эту информацию подтвердил помощник главного тренера команды Хосеп Линдерс, отметив особую роль португальца в успехах «горожан».

По словам Линдерса, Силва является уникальным футболистом, которого невозможно просто заменить другим игроком, поскольку исполнителей такого уровня крайне мало. Он также выразил надежду, что полузащитник ярко проведет свои последние недели в клубе и получит достойные проводы от болельщиков и команды.

Бернарду Силва стал одной из ключевых фигур «Манчестер Сити» в последние годы. За время выступлений в составе английского гранда он шесть раз выигрывал чемпионат Англии и внес огромный вклад в многочисленные успехи команды как на внутренней арене, так и в еврокубках.

В текущем сезоне португалец провел 43 матча во всех турнирах, отметившись тремя забитыми мячами и пятью голевыми передачами. Несмотря на не самую высокую результативность, Силва остается важным элементом игровой системы благодаря своей универсальности, работоспособности и футбольному интеллекту.

Ожидается, что ближайшие недели станут для футболиста прощальными в составе «Сити», а сам клуб летом начнет поиск игрока, способного частично компенсировать уход одного из лидеров команды.