Неймару грозит длительная дисквалификация: скандал после критики женщины-арбитра

Дата публикации: 06-04-2026 09:55

Нападающий «Сантоса» Неймар оказался в центре скандала после резонансных высказываний в адрес арбитра Савио Перейры Сампайо. Бразильскому футболисту может грозить дисквалификация сроком от пяти до 12 матчей.

Инцидент произошёл после матча 9-го тура чемпионата Бразилии против «Ремо», который «Сантос» выиграл со счетом 2:0. После финального свистка Неймар резко раскритиковал судейство, выразив недовольство полученной жёлтой карточкой.

По информации СМИ, 34-летний футболист в интервью позволил себе неоднозначное сравнение, заявив, что арбитр якобы «проснулась не в настроении», использовав некорректную аналогию, связанную с физиологией женщин. Эти слова были расценены как дискриминационные и могут повлечь дополнительное дисциплинарное наказание.

Также Неймар обвинил арбитра в неуважительном отношении к игрокам и стремлении оказаться в центре внимания матча, что, по его мнению, повлияло на решения по ходу встречи.

Стоит отметить, что предупреждение бразилец получил еще во время игры — на 86-й минуте за неспортивное поведение. Из-за перебора карточек он уже автоматически пропустит следующий матч против «Фламенго», однако дополнительная дисквалификация может значительно увеличить срок его отсутствия.

В текущем сезоне Неймар провел шесть матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами, оставаясь одним из ключевых игроков своей команды. Теперь же дальнейшее участие футболиста в ближайших играх будет зависеть от решения дисциплинарных органов.