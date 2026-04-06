Слот после разгрома от Сити: Ливерпуль думает только о ПСЖ

Дата публикации: 06-04-2026 09:57

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал крупное поражение от «Манчестер Сити» (0:4) в Кубке Англии и рассказал, как этот результат может повлиять на подготовку команды к четвертьфиналу Лиги чемпионов против ПСЖ.

По словам наставника мерсисайдцев, такой счет явно не добавляет уверенности перед важнейшей еврокубковой встречей. При этом специалист признался, что по ходу матча его главной задачей было не столько отыграться, сколько не допустить еще более крупного поражения.

Слот отметил, что пытался мотивировать команду хотя бы сократить разрыв в счете до 1:4 или 2:4, чтобы сохранить психологический баланс перед игрой в Париже. Однако в сложившейся ситуации главным стало удержать счет и не позволить сопернику забить еще.

Несмотря на тяжелое поражение, тренер подчеркнул, что команда должна быстро переключиться на Лигу чемпионов, где «Ливерпуль» ожидает одно из самых серьезных испытаний сезона.

Первый матч четвертьфинального противостояния против ПСЖ состоится 8 апреля во Франции, а ответная встреча пройдет 14 апреля. Для английского клуба эти игры станут шансом реабилитироваться за неудачу в национальном кубке и доказать свои амбиции на европейской арене.