Романо раскрыл сроки: когда Бернарду Силва определится с новым клубом

Дата публикации: 06-04-2026 10:15

Известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, когда полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва планирует определиться со своим будущим. По информации журналиста, португальский футболист хочет решить вопрос с новым клубом до начала чемпионата мира 2026 года.

Ожидается, что Силва покинет «Манчестер Сити» летом после завершения контракта и станет свободным агентом. При этом сам игрок не спешит с выбором, рассматривая различные варианты продолжения карьеры.

Ранее также сообщалось, что тренерский штаб английского клуба уже подтвердил предстоящий уход одного из лидеров команды, который выступает за «горожан» с 2017 года.

За время карьеры в Манчестере Бернарду Силва стал одним из символов успешной эпохи клуба. Он помог команде выиграть множество трофеев, включая Лигу чемпионов и несколько титулов чемпиона Англии.

В текущем сезоне португалец продолжает оставаться важной частью состава благодаря своему опыту, универсальности и стабильной игре, несмотря на то что его статистика результативности не всегда отражает вклад в командные успехи.

Ожидается, что интерес к игроку проявят сразу несколько топ-клубов Европы, а окончательное решение Силвы может стать одной из самых обсуждаемых трансферных интриг ближайшего лета.