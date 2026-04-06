Джо Коул мог перейти в Спартак: неожиданный трансфер, который сорвался из-за решения отца

Дата публикации: 06-04-2026 10:16

Бывший полузащитник и нападающий «Челси» Джо Коул рассказал малоизвестную историю о том, что в начале своей карьеры мог оказаться в московском «Спартаке». По словам англичанина, вопрос о его аренде в российский клуб действительно обсуждался, однако переход так и не состоялся.

Коул признался, что сам узнал об этом лишь спустя годы от своего отца. В тот период «Челси» активно перестраивал состав, подписывая перспективных молодых игроков из Англии. Среди них были сам Коул, Глен Джонсон и Дэмьен Дафф. При этом никто из них не имел гарантированного места в основе.

Как рассказал бывший футболист, руководство лондонского клуба рассматривало вариант отправить его в аренду для получения игровой практики. Одним из возможных направлений стал московский «Спартак». Однако отец игрока категорически выступил против такого варианта.

По словам Коула, его отец был уверен, что он способен закрепиться в основном составе «Челси» и не нуждается в аренде. В итоге представители клуба обсудили ситуацию с агентом футболиста, но решили не рассказывать самому игроку о возможном переходе, поскольку его контракт уже был подписан.

В результате Коул остался в Лондоне и получил свой шанс. В том сезоне он провел около 50 матчей, что подтвердило правильность принятого решения.

Напомним, Джо Коул выступал за «Челси» с 2003 по 2010 год. За это время он сыграл 282 матча, забил 39 голов и сделал 47 результативных передач, став важной частью команды в один из самых успешных периодов клуба.