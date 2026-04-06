Киммих о травме Кейна: он сыграет даже на одной ноге

Дата публикации: 06-04-2026 10:18

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих прокомментировал состояние нападающего команды Гарри Кейна перед первым матчем четвертьфинала Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

По словам немецкого хавбека, лидер атаки мюнхенского клуба готов сделать всё возможное, чтобы помочь команде, несмотря на проблемы со здоровьем.

Киммих в шутливой форме подчеркнул характер английского форварда, заявив, что тот вышел бы на поле даже в инвалидной коляске, если бы это понадобилось. Он также отметил, что даже при наличии болезненных ощущений Кейн постарается принять участие в игре.

Напомним, 32-летний нападающий пропустил последний матч Бундеслиги против «Фрайбурга» (3:2) из-за мышечного повреждения. Тем не менее в «Баварии» рассчитывают, что к важнейшей еврокубковой встрече он сможет восстановиться.

Первый матч четвертьфинального противостояния между «Реалом» и «Баварией» пройдет 7 апреля. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени. Для обеих команд этот поединок станет ключевым шагом в борьбе за выход в полуфинал турнира.