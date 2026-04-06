Бавария готовит замену Нойеру: в Мюнхене присматриваются к молодому таланту из АПЛ

Дата публикации: 06-04-2026 10:21

«Бавария» начала поиск потенциального преемника Мануэля Нойера на случай, если легендарный голкипер решит завершить карьеру. Одним из главных кандидатов на будущее рассматривается вратарь «Брайтона» Барт Вербрюгген.

По информации источников, мюнхенский клуб уже включил 21-летнего нидерландца в список перспективных трансферных целей. В «Баварии» внимательно следят за развитием игрока и рассматривают его как долгосрочный вариант усиления позиции вратаря.

При этом окружение Вербрюггена не ограничивается только возможным переходом в немецкий гранд. Сообщается, что представители футболиста изучают и другие предложения, которые могут появиться в летнее трансферное окно.

Интерес к молодому голкиперу проявляют также клубы английской Премьер-лиги. В частности, за ситуацией внимательно следят «Тоттенхэм» и «Ньюкасл». Лондонский клуб проявлял интерес к Вербрюггену еще до назначения Роберто Де Дзерби, который хорошо знает игрока по совместной работе в «Брайтоне».

Пока будущее самого Мануэля Нойера остается открытым вопросом, однако в «Баварии» уже сейчас задумываются о смене поколений, чтобы безболезненно провести возможную смену основного вратаря.