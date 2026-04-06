Роналдиньо назвал лучшего футболиста мира: выбор легенды не удивил

Дата публикации: 06-04-2026 10:24

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо поделился мнением о форме нападающего «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси, вновь подчеркнув его уникальный уровень.

По словам бразильской легенды, несмотря на возраст и насыщенный график, аргентинец продолжает демонстрировать высочайший класс и по-прежнему заслуживает звания лучшего футболиста планеты.

Роналдиньо отметил, что всегда рад встречам с Месси, поскольку общение с ним приносит только положительные эмоции. Также он выразил надежду, что аргентинский форвард сумеет подойти к чемпионату мира 2026 года в оптимальной форме и снова проявить себя на самом высоком уровне.

Бразилец подчеркнул, что профессионализм, отношение к тренировкам и любовь к футболу позволяют Месси оставаться на вершине даже спустя столько лет карьеры.

Напомним, следующий чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года и станет одним из главных турниров, где Месси может снова подтвердить свой легендарный статус.