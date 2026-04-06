Флик объяснил поведение Ямаля: что произошло после матча с Атлетико

Дата публикации: 06-04-2026 10:26

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал эмоциональную реакцию вингера Ламина Ямаля во время матча 30-го тура Ла Лиги против «Атлетико», который завершился победой каталонцев со счётом 2:1.

По словам немецкого специалиста, реакция молодого футболиста была связана исключительно с эмоциями после напряжённой игры. Флик отметил, что Ямаль очень старался проявить себя, но расстроился из-за того, что не смог отличиться забитым мячом.

Тренер подчеркнул, что подобные реакции являются нормальными для молодых игроков, которые сильно переживают за результат и хотят приносить максимальную пользу команде. Также он добавил, что после матча футболист уже успокоился и никаких проблем внутри команды нет.

Напомним, внимание болельщиков привлек эпизод в концовке встречи, когда Ямаль не стал активно праздновать победный гол Роберта Левандовского на 87-й минуте. Камеры также зафиксировали момент после финального свистка, когда молодой игрок прошёл мимо Флика, а попытка тренера остановить его для разговора не увенчалась успехом.

Несмотря на этот эпизод, в клубе не видят повода для беспокойства и считают ситуацию обычным проявлением эмоций в важном матче.