Клопп признался, что скучает по «Энфилду», но не жалеет об уходе

Дата публикации: 06-04-2026 10:27

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о своих чувствах после ухода из клуба и признался, что ему не хватает атмосферы легендарного стадиона «Энфилд».

По словам немецкого специалиста, он не испытывает ежедневной потребности вернуться к прежнему ритму жизни, однако воспоминания о работе в Ливерпуле и поддержке болельщиков остаются для него очень важными.

Клопп отметил, что сейчас его жизнь изменилась. После многих лет напряжённой тренерской работы он получил возможность выстроить более сбалансированный график, совмещая активную деятельность с периодами отдыха. По его словам, такой формат стал для него лучшим за всю карьеру.

При этом специалист подчеркнул, что по своему характеру он не может долго оставаться без дела. Именно поэтому он продолжает активно работать, но уже в другом формате, стараясь находить новые смыслы вне ежедневного давления тренерской профессии.

Напомним, сейчас Юрген Клопп занимает руководящую должность в футбольной структуре компании Red Bull, где отвечает за развитие проектов и стратегическое направление.