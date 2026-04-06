Слот назвал главную проблему Ливерпуля после разгрома от Манчестер Сити

Дата публикации: 06-04-2026 10:30

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал вылет команды из Кубка Англии после крупного поражения от «Манчестер Сити» (0:4) и рассказал, чего, по его мнению, не хватает команде в нынешнем сезоне.

По словам наставника мерсисайдцев, одним из ключевых факторов неудач стала слабая реализация голевых моментов. Слот отметил, что его команда нередко создает достаточно возможностей у ворот соперников, однако не всегда эффективно их использует.

Тренер также подчеркнул, что до первого гола игра выглядела достаточно равной, однако реализованный «Сити» пенальти изменил ход встречи. Кроме того, специалист обратил внимание на проблему пропущенных мячей в концовках таймов, что негативно влияет на психологическое состояние команды.

Слот признался, что уходить на перерыв при счете 0:2 было особенно тяжело, поскольку это усложнило задачу во втором тайме. При этом он отметил, что единственным положительным моментом можно считать то, что команда не позволила сопернику забить еще больше.

Несмотря на болезненное поражение, наставник «Ливерпуля» выразил надежду, что команда сможет сделать правильные выводы и улучшить реализацию своих моментов в следующих матчах сезона.