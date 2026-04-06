Конте может возглавить Италию: Наполи готов отпустить чемпиона Серии А

Дата публикации: 06-04-2026 10:33

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис заявил, что не будет препятствовать возможному уходу главного тренера Антонио Конте в сборную Италии. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Несмотря на то, что контракт специалиста с неаполитанским клубом действует до 2027 года, руководство готово пойти навстречу тренеру, если он получит предложение от национальной команды.

Антонио Конте уже имеет опыт работы со сборной Италии. Он возглавлял команду с 2014 по 2016 год и сумел вывести её в четвертьфинал чемпионата Европы 2016 года, где итальянцы уступили Германии лишь в серии пенальти.

Сейчас Федерация футбола Италии находится в поиске нового наставника после ухода Дженнаро Гаттузо. Это произошло после неудачного выступления команды в плей-офф отбора на чемпионат мира 2026 года. Итальянцы уступили сборной Боснии и Герцеговины в серии пенальти и не смогли пробиться на турнир.

Таким образом, сборная Италии пропустит уже третий чемпионат мира подряд — событие, которое стало серьезным ударом по репутации одной из самых титулованных футбольных наций.

Напомним, в прошлом сезоне Антонио Конте привел «Наполи» к чемпионству в Серии А, что еще больше повысило его авторитет как одного из сильнейших итальянских тренеров современности. Теперь его кандидатура рассматривается как один из главных вариантов для перезапуска национальной команды.