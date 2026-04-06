Шевченко не спешит увольнять Реброва: решение о будущем тренера сборной Украины откладывается

Дата публикации: 06-04-2026 10:35

Будущее главного тренера сборной Украины Сергея Реброва остается неопределённым. Летом у специалиста заканчивается контракт с Украинской ассоциацией футбола, и пока нет окончательного решения о его продлении.

По информации журналиста Виктора Вацко, президент УАФ Андрей Шевченко не намерен становиться инициатором возможной отставки Реброва. Руководитель украинского футбола предпочитает дождаться результатов команды и только после этого принимать окончательное решение.

Тем временем в футбольной среде уже обсуждаются возможные кандидаты на случай смены наставника. В частности, известный в прошлом тренер и игрок Йожеф Сабо высказался в пользу назначения Мирона Маркевича. Опытный специалист ранее работал с национальной сборной, а его последним местом работы были львовские «Карпаты».

Отмечается, что многое в судьбе Реброва может зависеть от результатов сборной Украины в ближайших матчах, в частности в плей-офф отбора на чемпионат мира 2026 года.

Таким образом, вопрос о будущем тренерского штаба сборной остается открытым, а окончательное решение, вероятно, будет принято уже после завершения текущего квалификационного цикла.

