Кто может заменить Гвардиолу на посту тренера Манчестер Сити

Дата публикации: 06-04-2026 09:00

В 2026 году исполнится 10 лет с момента прихода Пепа Гвардиолы в Манчестер – вечность для современного футбола. Его текущий контракт рассчитан до 2027 года, но в воздухе все отчетливее пахнет переменами. Главная причина – эмоциональное выгорание. Скорее всего, решение о финальном аккорде будет принято этим летом и потому уже сейчас стоит задуматься о том, кто может стать новым боссом на Этихад Стэдиум. Самые интересные кандидатуры на позицию нового менеджера Сити – в дайджесте 1xBet.

Энцо Мареска

Главный фаворит по версии инсайдеров, включая Фабрицио Романо. Еще по ходу работы в Челси появлялись новости о том, что представители Сити вели переговоры с Мареской. Тренер уже работал в команде Гвардиолы и идеально знает внутреннюю кухню Сити. Его назначение позволит клубу избежать тактического шока, а умение добывать титулы доказано в Челси. Весь вопрос в том, какие полномочия готовы дать в клубе итальянцу. В Лондоне у него случился конфликт с руководством из-за чрезмерного контроля над его работой.

Гарет Саутгейт

Имя Саутгейта часто всплывает в специализированных СМИ. В сборной Англии он доказал, что умеет управлять суперзвездами и справляться с колоссальным давлением медиа. Его кандидатура кажется спорной для фанатов, привыкших к атакующему стилю Гвардиолы, но кто сказал, что в клубе он будет играть так же, как в сборной? Как минимум, у него будет больше времени для построения своей модели игры.

Хаби Алонсо

Досрочный уход из мадридского Реала вряд ли навредил имиджу испанца. Слишком уж специфическая ситуация в королевском клубе – слишком много суперзвезд в составе, невероятные амбиции Флорентина Переса и отсутствие права на осечку. В Сити относятся к потенциальным неудачам спокойнее – все понимают уровень конкуренции в АПЛ. Алонсо моложе Пепа, обладает невероятной харизмой и способен помочь Холанду и компании выйти на новый уровень.

Роберто Де Дзерби

Человек, которого сам Гвардиола называл одним из самых влиятельных тренеров последнего десятилетия. После внезапного ухода из Марселя в феврале 2026 года Роберто снова доступен. Его стиль – это контролируемый хаос: экстремально короткие розыгрыши у своих ворот, выманивание прессинга и молниеносные вертикальные атаки. Если Пеп – это порядок, то Де Дзерби – это рок-н-ролл. Его назначение будет означать, что Сити готов рисковать.

Луис Энрике

Луис Энрике в 2026 году занят развитием Пари Сен-Жермен, но его философия владения мячом делают его вечным кандидатом для Манчестер Сити. У него есть опыт побед в Лиге чемпионов и умение работать с капризными примами. Энрике требует от игроков тотальной самоотдачи и жестко придерживается своих принципов 4-3-3. Его футбол чуть более агрессивен и прямолинеен, чем у Гвардиолы, но фундамент тот же. Не случайно именно Луис Энрике стал первым после Гвардиолы тренером, который приводил Барселону к победам в Лиге чемпионов. Для Сити это был бы переход к более жесткому и авторитарному стилю управления. Возможно, именно такой менеджмент необходим команде, чтобы не расслабиться после ухода своего многолетнего лидера.

