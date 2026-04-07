Юмтити ответил Мбаппе: защитники играют не на самой лёгкой позиции

Дата публикации: 07-04-2026 01:33

Бывший защитник сборной Франции Самуэль Юмтити прокомментировал резонансное заявление нападающего «Реала» Килиана Мбаппе о том, что позиция центрального защитника является самой простой в футболе.

Французский форвард ранее отметил, что игроки обороны могут выступать на высоком уровне до 40 лет, что, по его мнению, говорит о меньшей сложности этой роли. Однако Юмтити с таким мнением не согласился.

Экс-футболист «Барселоны» подчеркнул, что подобные слова чаще всего звучат именно от нападающих, которые не всегда понимают специфику игры в защите. По его словам, цена ошибки для защитника значительно выше, чем для игроков атаки.

Юмтити отметил, что форвард может ошибаться много раз за матч без серьезных последствий, тогда как промах защитника часто приводит к голу. Именно поэтому центральные защитники должны сохранять максимальную концентрацию на протяжении всей игры.

Также француз рассказал, что игра на этой позиции требует огромного ментального напряжения. По его словам, после матчей защитники часто чувствуют усталость не только физическую, но и психологическую из-за постоянной необходимости контролировать ситуацию.

Юмтити добавил, что даже при игре в схеме с тремя центральными защитниками, где есть больше подстраховки, ответственность никуда не исчезает. Любой проигранный эпизод может привести к опасному моменту у собственных ворот.

В завершение он с улыбкой отметил, что, возможно, лично обсудит этот вопрос с Мбаппе, поскольку тот, по его мнению, прекрасно понимает, насколько сложна игра против сильных защитников.