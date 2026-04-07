Винисиус признал ошибку: бразилец извинился за конфликт с Хаби Алонсо

Дата публикации: 07-04-2026 01:35

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор прокомментировал эпизод своего эмоционального поведения в матче против «Барселоны» (2:1) и признал, что был неправ по отношению к тогдашнему главному тренеру команды Хаби Алонсо.

Футболист признался, что ситуация получилась неприятной, и он уже принес извинения за свои эмоции. По словам Винисиуса, после матча он смог спокойно проанализировать произошедшее и понял, что допустил ошибку.

Бразилец также отметил, что воспринимает подобные эпизоды как часть своего профессионального роста. Он подчеркнул, что продолжает учиться и старается становиться лучше как игрок и как человек.

По словам вингера, у каждого тренера свой подход к работе с командой, и не всегда удается сразу найти взаимопонимание. Однако этот опыт, по мнению Винисиуса, помог ему сделать правильные выводы.

Напомним, во время той встречи игрок выразил недовольство своей заменой и сразу отправился в подтрибунное помещение. Позже он вернулся на скамейку запасных и досмотрел концовку матча вместе с командой.

Винисиус подчеркнул, что такие ситуации помогают ему взрослеть и лучше контролировать эмоции в будущем.