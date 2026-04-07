Фанаты «Зенита» сделали неожиданное заявление перед матчем со «Спартаком»

Дата публикации: 07-04-2026 01:37

Фанатское объединение «Зенита» «Ландскрона» выступило с необычным обращением перед полуфинальным матчем Пути регионов Кубка России против «Спартака», который состоится 8 апреля. Болельщики петербургского клуба призвали отказаться от оскорблений в адрес принципиального соперника.

В своём заявлении представители фан-движения отметили высокий градус противостояния между клубами, однако подчеркнули, что предстоящая игра должна пройти в достойной атмосфере без проявлений агрессии на трибунах.

Отдельно болельщики напомнили, что в последние годы уже придерживались подобной позиции в матчах против ЦСКА, где стороны договаривались о взаимном отказе от оскорбительных кричалок. По их словам, такие договоренности помогали сохранить уважение между фанатами даже во время принципиальных встреч.

Одной из причин такого решения также стала Страстная неделя перед Пасхой. Фанаты «Зенита» сообщили, что готовят тематический перформанс со смысловой концепцией, в которой будут отсылки и к болельщикам «Спартака». Именно поэтому они призвали своих сторонников отказаться от нецензурных кричалок и провокаций.

В обращении также содержится просьба не изменять заранее подготовленные заряды и не начинать спонтанные оскорбительные скандирования во время игры.

В завершение представители «Ландскроны» призвали болельщиков поддержать команду организованно и показать пример зрелой фанатской культуры, сделав акцент на поддержке клуба, а не на конфликтах с соперниками.