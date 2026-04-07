Арбелоа оценил «Баварию» перед битвой в Лиге чемпионов: в Реале назвали главные козыри соперника

Дата публикации: 07-04-2026 01:39

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа поделился ожиданиями от противостояния с мюнхенской «Баварией» в четвертьфинале Лиги чемпионов и отметил сильные стороны немецкого гранда.

По словам испанского специалиста, «Бавария» является отлично организованной командой с чётко выстроенной игровой структурой. Арбелоа подчеркнул, что мюнхенцы выделяются дисциплиной, особенно при игре без мяча, когда вся команда активно участвует в оборонительных действиях.

Также тренер «Реала» обратил внимание на самоотдачу игроков немецкого клуба и их способность быстро возвращаться в защиту, что делает команду очень сбалансированной.

Говоря об атаке соперника, Арбелоа отметил высокое качество игры на флангах. По его мнению, «Бавария» обладает техничными и креативными футболистами, которые умеют создавать опасные моменты и регулярно нагружать оборону соперников.

Отдельно наставник мадридцев похвалил главного тренера «Баварии» Венсана Компани, отметив его вклад в развитие команды и проделанную работу.

Напомним, финал Лиги чемпионов сезона-2025/2026 состоится 30 мая в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена». Победитель противостояния «Реал» – «Бавария» сделает важный шаг на пути к решающему матчу турнира.