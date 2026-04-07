Бастони хочет в Барселону: Интер может потерять лидера обороны

Дата публикации: 07-04-2026 01:41

Защитник миланского «Интера» Алессандро Бастони может продолжить карьеру в «Барселоне». Как сообщают испанские СМИ, итальянский футболист заинтересован в переходе в каталонский клуб и положительно оценивает возможность такого трансфера.

По информации источников, в «Барселоне» также внимательно следят за ситуацией вокруг игрока и рассматривают его как вариант усиления оборонительной линии. Предполагается, что потенциальная сделка может обойтись испанскому клубу примерно в 55–60 миллионов евро.

При этом на данный момент переговоры находятся на предварительной стадии. Официального соглашения ни с самим футболистом, ни с «Интером» пока нет, однако в каталонском клубе оценивают шансы на успешное завершение трансфера как достаточно высокие.

В текущем сезоне 26-летний защитник является важным игроком миланской команды. Он провёл 36 матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и сделал шесть результативных передач, демонстрируя не только надежность в обороне, но и умение подключаться к атакам.

Стоит отметить, что контракт Бастони с «Интером» действует до лета 2028 года, поэтому возможный трансфер будет зависеть от позиции итальянского клуба и суммы предложения.

Если переход состоится, Бастони может стать одним из ключевых элементов обновленной обороны «Барселоны», которая продолжает курс на омоложение и усиление состава.