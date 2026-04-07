Кейн вернулся вовремя: лидер Баварии готов сыграть против Реала

Дата публикации: 07-04-2026 01:44

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн восстановился после травмы и вернулся к тренировкам с командой перед важнейшим матчем Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

Как сообщают источники, английский форвард уже работает в общей группе и готовится к первой игре четвертьфинального противостояния, которая пройдет 7 апреля на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Ранее Кейн получил повреждение во время международной паузы и из-за этого пропустил последний матч своей команды. Однако медицинский штаб мюнхенского клуба сумел быстро вернуть игрока в строй, что стало хорошей новостью для тренерского штаба.

Также на фоне слухов о возможном уходе футболиста из клуба руководство «Баварии» дало понять, что не намерено расставаться со своим главным бомбардиром. Спортивный директор Макс Эберль подчеркнул, что клуб рассчитывает на Кейна и хочет сохранить его в составе.

В текущем сезоне английский нападающий остается ключевой фигурой атаки «Баварии» и одним из самых результативных игроков команды. Его возвращение значительно повышает шансы мюнхенцев в противостоянии с «Реалом».

Матч в Мадриде станет серьезной проверкой для обеих команд, а участие Кейна может стать одним из решающих факторов в борьбе за выход в полуфинал турнира.