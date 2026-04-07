Тоттенхэм отказал Канье Уэсту: скандал вокруг концерта дошёл до премьера Британии

Дата публикации: 07-04-2026 01:48

Лондонский «Тоттенхэм» отказался предоставлять свой стадион для выступления американского рэпера и продюсера Канье Уэста. По информации британских СМИ, причиной такого решения стали его прежние антисемитские высказывания, а также историческая связь клуба с еврейской общиной.

Руководство клуба решило не рисковать репутацией и отказалось от сотрудничества с артистом, несмотря на коммерческую привлекательность возможного концерта.

После отказа со стороны «Тоттенхэма» Уэст получил приглашение выступить на музыкальном фестивале Wireless Festival. Однако и это решение вызвало широкий общественный резонанс.

Ситуация привела к серьезным последствиям для организаторов фестиваля. Сразу два крупных спонсора отказались от сотрудничества в знак протеста. Компания Pepsi первой объявила о прекращении партнерства, а вскоре к ней присоединилась корпорация Diageo, владеющая такими известными брендами, как Guinness, Johnnie Walker и Captain Morgan.

Скандал вышел и на политический уровень. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер выразил обеспокоенность приглашением музыканта, отметив, что его прежние заявления могут стать основанием для рассмотрения вопроса о запрете на въезд в страну.

Таким образом, ситуация вокруг Канье Уэста продолжает вызывать широкий резонанс не только в музыкальной индустрии, но и в спортивной и политической среде Великобритании.