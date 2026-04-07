Паспорт под вопросом: в Норвегии удивлены задержкой с гражданством Хайкина перед ЧМ-2026

Дата публикации: 07-04-2026 01:50

Норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт прокомментировал ситуацию вокруг вратаря «Будё-Глимт» Никиты Хайкина, который ожидает решения по получению норвежского гражданства перед чемпионатом мира 2026 года.

По словам представителя NRK, отсутствие новостей по этому вопросу начинает вызывать вопросы, поскольку ранее ожидалось, что решение будет принято ещё в марте. Однако процесс неожиданно затянулся, и пока никто не может объяснить причины задержки.

Журналист отметил, что у голкипера ещё остаётся время для оформления документов, чтобы сохранить шансы на участие в мировом первенстве. Тем не менее если ситуация не разрешится в ближайшее время, этот вариант может стать неактуальным.

Хайкин уже давно выступает в Норвегии и считается одним из ключевых игроков «Будё-Глимт», поэтому вопрос его возможного привлечения в национальную сборную вызывает интерес у местных СМИ.

Напомним, сборная Норвегии квалифицировалась на чемпионат мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике. На групповом этапе норвежцы сыграют против сборных Ирака, Сенегала и Франции.

Теперь многое зависит от того, насколько быстро будет решён вопрос с гражданством вратаря, поскольку от этого напрямую зависит его возможность попасть в заявку национальной команды на турнир.