Мадуэке перед матчем со Спортингом: без уверенности невозможно стать великим

Дата публикации: 07-04-2026 01:52

Вингер лондонского «Арсенала» Нони Мадуэке поделился своими мыслями о психологии профессиональных спортсменов накануне первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов против «Спортинга».

По словам футболиста, всех выдающихся спортсменов объединяет вера в собственные силы, которая иногда может выглядеть как самоуверенность. Однако именно эта уверенность, по его мнению, помогает добиваться высоких результатов.

Мадуэке подчеркнул, что игрок должен верить в свой потенциал даже тогда, когда ещё не достиг вершины. Он считает, что такая установка дает психологическое преимущество и помогает лучше проявлять себя в важных матчах независимо от силы соперника.

Также футболист рассказал о своей личной мотивации. По его словам, он стремится не только показывать качественный футбол, но и приносить радость людям вокруг — семье, друзьям, партнёрам по команде и болельщикам.

Игрок отметил, что возможность радовать зрителей своей игрой является особой привилегией для любого футболиста, и именно такие моменты делают футбол по-настоящему особенным.

Первый матч между «Арсеналом» и «Спортингом» станет важным испытанием для обеих команд в борьбе за место в полуфинале Лиги чемпионов.