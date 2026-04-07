Реал готов расстаться с Камавинга: молодой талант может уехать в АПЛ

Дата публикации: 07-04-2026 01:55

Мадридский «Реал» рассматривает вариант с продажей полузащитника Эдуарду Камавинга уже в ближайшее летнее трансферное окно. По информации французских СМИ, руководство клуба больше не считает 23-летнего игрока неприкосновенным.

Сообщается, что в «Реале» рассчитывали на более быстрый прогресс француза и ожидали, что он станет одним из ключевых игроков центра поля. Однако нестабильность выступлений и проблемы с раскрытием потенциала заставили клуб пересмотреть свою позицию.

Теперь мадридцы готовы рассмотреть предложения по футболисту, если они будут финансово привлекательными. При этом главным направлением для возможного продолжения карьеры Камавинга считается английская Премьер-лига, где к игроку может возникнуть серьёзный интерес.

Француз перешёл в «Реал» летом 2021 года из «Ренна» за сумму около 40 миллионов евро, подписав долгосрочный контракт до 2027 года. За это время он успел выиграть несколько трофеев с мадридским клубом и часто использовался тренерами благодаря своей универсальности.

В нынешнем сезоне Камавинга провёл 35 матчей во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Несмотря на это, его роль в команде остаётся предметом обсуждения.

Окончательное решение по будущему полузащитника, вероятно, будет принято уже после завершения сезона, когда «Реал» определится с планами по обновлению состава.