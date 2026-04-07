Лев Яшин вошёл в список легенд одного клуба: BBC назвал лучших «однолюбов» футбола

Дата публикации: 07-04-2026 01:57

Легендарный вратарь московского «Динамо» и сборной СССР Лев Яшин вошёл в рейтинг лучших футболистов в истории, которые на протяжении всей карьеры выступали только за один клуб. Список был составлен авторитетным британским изданием BBC.

Знаменитый советский голкипер занял девятое место в этом престижном рейтинге. Первую позицию эксперты отдали Франческо Тотти, который стал настоящим символом «Ромы». Второе место занял защитник «Милана» Паоло Мальдини, а третьим оказался легендарный полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз.

Также в список вошли такие известные футболисты, как Тони Адамс («Арсенал»), Карлес Пуйоль («Барселона»), Джейми Каррагер («Ливерпуль»), Мэтт Ле Тиссье («Саутгемптон»), Джузеппе Бергоми («Интер») и Иньяки Уильямс («Атлетик» Бильбао).

Кроме основной десятки, BBC отдельно отметило еще нескольких известных игроков, которые стали символами своих клубов. Среди них оказался вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, который на протяжении всей карьеры остаётся верен армейскому клубу, а также бразильский голкипер Рожерио Сени, прославившийся выступлениями за «Сан-Паулу».

Лев Яшин считается одним из величайших вратарей в истории футбола. Он всю свою карьеру провёл в московском «Динамо» и остаётся единственным голкипером, который выигрывал «Золотой мяч».