Манчестер Юнайтед готов избавиться от Угарте: трансфер за £50 млн не оправдал ожиданий

Дата публикации: 07-04-2026 10:39

«Манчестер Юнайтед» может расстаться с опорным полузащитником Мануэлем Угарте уже в ближайшее трансферное окно. По информации СМИ, клуб готов рассмотреть предложения по уругвайскому футболисту, несмотря на то, что заплатил за него около 50 миллионов фунтов.

Сообщается, что руководство манкунианцев ожидало большего влияния игрока на игру команды, однако Угарте так и не сумел закрепиться в основном составе. В текущем сезоне он чаще выполняет роль футболиста ротации и лишь семь раз выходил в стартовом составе в матчах английской Премьер-лиги.

Интересно, что возможная продажа может произойти на фоне вероятного ухода Каземиро, что может оставить команду без опытных игроков в опорной зоне. Тем не менее в клубе готовы к перестройке состава и не исключают трансфер уругвайца.

Интерес к полузащитнику уже проявляют несколько клубов, в том числе из чемпионатов Турции и Италии. Эти варианты могут стать наиболее реальными направлениями продолжения карьеры футболиста.

Угарте перешёл в «Манчестер Юнайтед» летом 2024 года из «ПСЖ» и подписал долгосрочный контракт до 2029 года. В нынешнем сезоне он провёл 23 матча во всех турнирах, однако не отметился голами или результативными передачами.

Теперь будущее игрока будет зависеть от предложений, которые поступят летом, а также от планов клуба по обновлению состава.