Маттеус жёстко прошёлся по Винисиусу: «Он много провоцирует и жалуется»

Дата публикации: 07-04-2026 10:42

 

Легендарный немецкий футболист Лотар Маттеус раскритиковал поведение вингера мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора накануне матча Лиги чемпионов против «Баварии».

По мнению бывшего полузащитника мюнхенского клуба, бразилец обладает выдающимися футбольными качествами, однако его поведение на поле часто вызывает вопросы. Маттеус отметил, что Винисиус нередко провоцирует соперников, но при этом болезненно реагирует на жёсткую борьбу против себя.

Немецкий эксперт заявил, что подобная манера поведения уже стала характерной чертой игры бразильца и регулярно проявляется в матчах высокого уровня.

Стоит отметить, что уже сегодня «Реал» и «Бавария» встретятся в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Эта встреча станет очередным испытанием для Винисиуса, который является одним из ключевых игроков атакующей линии мадридского клуба.

В нынешнем розыгрыше турнира бразильский вингер демонстрирует высокую результативность. В 12 матчах Лиги чемпионов он забил пять мячей и сделал шесть голевых передач, подтверждая свою важную роль в атаке «Реала».

