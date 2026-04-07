Де Брёйне о провале Италии: невыход на ЧМ трижды подряд говорит о проблемах

Дата публикации: 07-04-2026 10:44

Полузащитник «Наполи» Кевин Де Брёйне прокомментировал сенсационный невыход сборной Италии на чемпионат мира 2026 года и поделился мнением о возможных причинах неудач итальянской команды.

По словам бельгийского футболиста, современный европейский футбол стал значительно более конкурентным, и сейчас даже сборные, которые ранее считались середняками, способны собирать сильные составы и добиваться серьезных результатов.

Де Брёйне отметил, что отсутствие Италии на чемпионате мира — это большая потеря для футбола, учитывая статус и историю этой сборной. Однако он подчеркнул, что изменить уже ничего нельзя и итальянцам теперь нужно сосредоточиться на будущем.

Также хавбек допустил, что серия неудач может свидетельствовать о системных проблемах в итальянском футболе. По его мнению, если такая сильная футбольная страна трижды подряд не попадает на мировой форум, это может говорить о наличии определённого кризиса.

В то же время игрок подчеркнул, что не владеет всей внутренней информацией о работе федерации, системе подготовки молодых игроков и стратегии развития футбола в стране, поэтому не стал делать окончательных выводов.

Напомним, сборная Италии не смогла пробиться на чемпионат мира 2026 года, уступив в финале плей-офф квалификации сборной Боснии и Герцеговины в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное время.