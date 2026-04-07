Артета после неудач: Арсенал не паникует и готов бороться дальше

Дата публикации: 07-04-2026 10:46

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал последние неудачи команды в кубковых турнирах и подчеркнул, что в клубе не собираются поддаваться панике.

По словам испанского специалиста, в подобных ситуациях важно не эмоции, а анализ. Он отметил, что команда должна спокойно разобраться в причинах поражений, понять свои ошибки и использовать этот опыт для дальнейшего прогресса.

Артета подчеркнул, что иногда необходимо пережить разочарование, чтобы стать сильнее. По его мнению, правильное отношение к неудачам помогает команде сохранить мотивацию и двигаться вперед.

Тренер также добавил, что несмотря на последние результаты, «Арсенал» остаётся очень амбициозным и мотивированным. По его словам, игроки по-прежнему нацелены на борьбу за трофеи и готовы доказывать свою силу в ближайших матчах.

Напомним, ранее Артета говорил о стремлении команды побороться за четыре трофея в сезоне. Однако сначала лондонцы проиграли «Манчестер Сити» в финале Кубка лиги, а затем выбыли из Кубка Англии после поражения от «Саутгемптона» в четвертьфинале.

Уже 7 апреля «Арсенал» получит шанс реабилитироваться — команда сыграет на выезде против «Спортинга» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Этот матч может стать ключевым для оценки амбиций лондонского клуба в текущем сезоне.