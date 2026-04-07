Новый Салах? Ливерпуль и Челси готовы устроить борьбу за звезду Лейпцига

Дата публикации: 07-04-2026 10:49

Английские гранды «Ливерпуль» и «Челси» проявляют серьёзный интерес к нападающему «РБ Лейпциг» Яну Диоманду. По информации СМИ, оба клуба готовы предложить за футболиста около 52 миллионов фунтов.

При этом фаворитом в борьбе за форварда считается именно «Ливерпуль». Ранее сам игрок признавался в симпатиях к мерсисайдскому клубу, а руководство «красных» рассматривает его как потенциальную замену Мохамеду Салаху в основном составе.

Интерес к Диоманду также проявляет «Пари Сен-Жермен», что может привести к серьёзной конкуренции за трансфер перспективного нападающего уже ближайшим летом.

Несмотря на это, «РБ Лейпциг» не спешит расставаться со своим игроком. Немецкий клуб рассчитывает сохранить футболиста как минимум ещё на один сезон и рассматривает вариант продления действующего контракта.

В текущем сезоне Диоманд демонстрирует стабильную результативность. В 30 матчах во всех турнирах он забил 11 голов и сделал восемь результативных передач, подтверждая свой статус одного из самых перспективных игроков атаки.

Контракт футболиста с «Лейпцигом» действует до 2030 года, а его рыночная стоимость, по оценкам Transfermarkt, составляет около 75 миллионов евро. Это означает, что потенциальным покупателям, вероятно, придётся увеличить предложение, если они действительно захотят заполучить игрока.