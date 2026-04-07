Конфликт в Наполи: Лукаку отказался возвращаться в клуб и может получить наказание

Дата публикации: 07-04-2026 10:52

В «Наполи» возникла напряжённая ситуация вокруг нападающего Ромелу Лукаку. Спортивный директор клуба Джованни Манна подтвердил, что бельгийский форвард отказался возвращаться в расположение команды после получения травмы.

По словам функционера, клуб рассчитывал на возвращение игрока для контроля процесса восстановления, однако Лукаку принял решение остаться в Бельгии, где продолжает реабилитацию под наблюдением своих специалистов.

Манна подчеркнул, что для «Наполи» интересы клуба всегда должны стоять выше индивидуальных решений игроков. Он также дал понять, что руководство рассмотрит ситуацию и может принять дисциплинарные меры.

Ранее сообщалось, что Лукаку покинул расположение сборной и начал работать по индивидуальной программе вместе с личным тренером. Такой подход вызвал вопросы у руководства неаполитанского клуба.

Текущий сезон складывается для бельгийского нападающего непросто. Из-за травмы, полученной ещё летом, он пропустил большую часть матчей. Всего в нынешнем сезоне Лукаку провёл семь игр во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.

Теперь дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от позиции клуба и самого игрока, а также от того, насколько быстро форвард сможет вернуться в строй.