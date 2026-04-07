Манчестер Сити нацелился на новое усиление: защитник Брентфорда в приоритете

Дата публикации: 07-04-2026 10:54

«Манчестер Сити» проявляет серьёзный интерес к защитнику «Брентфорда» Микаелю Кайоде перед открытием летнего трансферного окна. По информации СМИ, 21-летний футболист входит в число приоритетных целей английского чемпиона.

В клубе впечатлены прогрессом молодого защитника, который в текущем сезоне сумел обратить на себя внимание стабильной игрой и даже получил репутацию одного из лучших исполнителей вбросов аута в английской Премьер-лиге.

Сообщается, что интерес «Сити» к игроку сохраняется независимо от неопределённости вокруг будущего главного тренера Хосепа Гвардиолы. Однако если испанский специалист останется в клубе, вероятность трансфера может значительно возрасти.

При этом конкуренция за игрока ожидается серьёзная. Ранее стало известно, что на Кайоде также претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл», что может привести к борьбе между клубами за перспективного защитника.

«Брентфорд» оценивает своего футболиста примерно в 50 миллионов фунтов, хотя аналитические порталы называют более скромную рыночную стоимость — около 27 миллионов евро.

Ожидается, что ситуация вокруг трансфера Кайоде может стать одной из интриг ближайшего летнего окна, особенно если сразу несколько топ-клубов Англии сделают официальные предложения.